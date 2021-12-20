Трое великолучан завоевали золотые медали чемпионата Северо-Западного федерального округа по самбо

16:13, 20 декабря 2021, ПАИ

По результатам чемпионата в городе Усинске (Республика Коми) воспитанники СШОР «Экспресс», спортсмены КСЕ «Отечество – Псковская область» стали победителями по боевому самбо в своих весовых категориях:

1 место Евгений Никитенков (58 кг).

1 место Кирилл Титов (71 кг).

1 место Виктор Кривченков (88 кг).

Тренеры: Ткаченко А., Ершов П., Федоров Ю.

Команда Псковской области заняла первое общекомандное место. Все спортсмены отобрались на чемпионат России, который пройдет в 2022 году.