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Трое великолучан завоевали золотые медали чемпионата Северо-Западного федерального округа по самбо

По результатам чемпионата в городе Усинске (Республика Коми) воспитанники СШОР «Экспресс», спортсмены КСЕ «Отечество – Псковская область» стали победителями по боевому самбо в своих весовых категориях:

1 место  Евгений Никитенков (58 кг).
1 место  Кирилл Титов (71 кг).
1 место  Виктор Кривченков (88 кг).

Тренеры: Ткаченко А., Ершов П., Федоров Ю.

Команда Псковской области заняла первое общекомандное место. Все спортсмены отобрались на чемпионат России, который пройдет в 2022 году.

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