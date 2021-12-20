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Общество

Россельхозбанк стал победителем Retail Finance Awards 2021

РСХБ с проектом Своё Родное занял первое место в номинации «Лучший социальный проект» XV Ежегодной премии Retail Finance Awards, присуждающейся за достижения в области развития розничного финансового бизнеса в России. В рамках премии в категории «Выбор читателей» лучшим также был признан чат-бот — консультант в социальных сетях Россельхозбанка.

В Retail Finance Awards 2021 приняли участие самые технологичные компании, работающие на розничном финансовом рынке России. В премии 7 номинаций, отбор проходил в два этапа. В финал вышли 70 участников, которых эксперты рассматривали и выбирали по нескольким критериям: новизна, креатив, масштаб, перспектива, польза и влияние. Результаты премии журнал the Retail Finance объявил 16 декабря.

Россельхозбанк стал победителем Retail Finance Awards 2021 в номинации «Лучший социальный проект» с проектом Своё Родное, представляющим собой уникальный цифровой маркетплейс натуральных фермерских продуктов. Несмотря на то что сервис молодой, на нем уже разместились более 7 000 фермеров из более чем 70 регионов России, что делает его одним из самых масштабных приложений в сфере предложения продуктов. Своё Родное дает возможность покупателям заказать вкусную и полезную еду, а фермерам — заявить о себе и повысить узнаваемость.

Кроме того, в рамках премии в категории «Выбор читателей» лучшим был признан чат-бот — консультант в социальных сетях Россельхозбанка в номинации «Лучшее ИТ-решение по мнению читателей журнала the Retail Finance». На данный момент чат-бот представлен в Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассниках», WhatsApp, Telegram и Viber. Бот доступен в любое время и мгновенно предоставляет ответы на часто задаваемые вопросы.

Премия Retail Finance Awards создана в 2007 году. Ее цель — обозначить ярких представителей розничного финансового бизнеса, акцентировать внимание профессионального сообщества на важных достижениях в области развития финансового ретейла и обеспечить розничных финансистов наилучшими практиками.

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