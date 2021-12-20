Мужская и женская команды города Пскова стали победителями Кубка региона по волейболу

17:25, 20 декабря 2021, ПАИ

Финальный этап соревнований среди мужских и женских команд проходил в Пскове с 17 по 19 декабря. Об этом сообщили в областной Федерации волейбола. Места распределились следующим образом:

Мужчины:

1. Псков 1

2. Псков 2

3. Печоры

4. Великие Луки

Женщины:

1. Псков 1

2. Псков 2

3. Псков 3

4. Великие Луки

Отметим, обе команды Псков 2 были сформированы на базе студенческих команд ПсковГУ.