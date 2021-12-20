Мужская и женская команды города Пскова стали победителями Кубка региона по волейболу
Финальный этап соревнований среди мужских и женских команд проходил в Пскове с 17 по 19 декабря. Об этом сообщили в областной Федерации волейбола. Места распределились следующим образом:
Мужчины:
1. Псков 1
2. Псков 2
3. Печоры
4. Великие Луки
Женщины:
1. Псков 1
2. Псков 2
3. Псков 3
4. Великие Луки
Отметим, обе команды Псков 2 были сформированы на базе студенческих команд ПсковГУ.
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