20 тонн комбикормов не пропустили через границу в Пыталовском районе

17:08, 20 декабря 2021, ПАИ

Сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора на российско-латвийской границе в МАПП «Убылинка» в Пыталовском районе запретили к ввозу 20 тонн комбикормов с нарушениями в сфере ветеринарии, отправленных московским предприятием в Калининград. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Инспектор установил отсутствие сведений о регистрации комбикормов, содержащих лекарственные средства салиномицин, цинк бацитрацин, ласалоцид натрия, вирджиниамицин и диклазурил. У производителя лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения обнаружено не было.

Кроме того, в ветеринарных свидетельствах на часть перемещаемой продукции отсутствовала информация о маркировке. Сведения об адресе получателя товара и маршруте следования, указанные в ветеринарном свидетельстве, не совпадали с теми, что были указаны в товаросопроводительных документах.

Перемещение 20 тонн кормов для животных и птиц по таможенной территории ЕАЭС запрещено, оформлен акт о возврате груза отправителю, добавили в ведомстве.