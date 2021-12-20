52-летний житель Куньи скончался от побоев

17:13, 20 декабря 2021, ПАИ

19 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир в посёлке Кунья тела 52-летнего мужчины с множественными телесными повреждениями в области головы и туловища. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).

По версии следствия, к преступлению причастен 27-летний местный житель, который в ночь на 19 декабря находился в гостях у потерпевшего. Во время ссоры он избил оппонента, который скончался на месте преступления.

Следователи совместно с полицейскими продолжают работу по установлению всех обстоятельств совершенного преступления.