52-летний житель Куньи скончался от побоев
19 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир в посёлке Кунья тела 52-летнего мужчины с множественными телесными повреждениями в области головы и туловища. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.
По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).
По версии следствия, к преступлению причастен 27-летний местный житель, который в ночь на 19 декабря находился в гостях у потерпевшего. Во время ссоры он избил оппонента, который скончался на месте преступления.
Следователи совместно с полицейскими продолжают работу по установлению всех обстоятельств совершенного преступления.
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