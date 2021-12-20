Боец педагогического отряда «Снежный кот» ПсковГУ участвует в финале всероссийского конкурса «Лига вожатых»
Боец педагогического отряда «Снежный кот» Екатерина Исакова и начальник штаба студенческих отрядов Алла Сердцева представляют ПсковГУ в финале всероссийского конкурса профессионального педагогического мастерства «Лига вожатых». Мероприятие проводится в Москве с 17 по 21 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.
Екатерина вышла в финал конкурса в номинации «Вожатые-наставники, работающие с временными детскими коллективами». Алла Сердцева, как победитель конкурса в 2020 году, приглашена куратором одной из команд участников.
В финальные испытания вышли 300 вожатых со всей России. В этом году участие в конкурсе приняли более 7000 человек. Из Псковской области поступило около 50 заявок.
Всероссийский проект «Лига вожатых» реализуется в рамках федерального проекта «Социальная активность» в рамках национального проекта «Образование».
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