Боец педагогического отряда «Снежный кот» ПсковГУ участвует в финале всероссийского конкурса «Лига вожатых»

17:14, 20 декабря 2021, ПАИ

Боец педагогического отряда «Снежный кот» Екатерина Исакова и начальник штаба студенческих отрядов Алла Сердцева представляют ПсковГУ в финале всероссийского конкурса профессионального педагогического мастерства «Лига вожатых». Мероприятие проводится в Москве с 17 по 21 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Екатерина вышла в финал конкурса в номинации «Вожатые-наставники, работающие с временными детскими коллективами». Алла Сердцева, как победитель конкурса в 2020 году, приглашена куратором одной из команд участников.

В финальные испытания вышли 300 вожатых со всей России. В этом году участие в конкурсе приняли более 7000 человек. Из Псковской области поступило около 50 заявок.

Всероссийский проект «Лига вожатых» реализуется в рамках федерального проекта «Социальная активность» в рамках национального проекта «Образование».