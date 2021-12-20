С 2022 года с псковичей будет взиматься комиссия за оплату газа

17:49, 20 декабря 2021, ПАИ

С 1 января 2022 года с псковичей будет взиматься комиссия за оплату природного газа, сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Псков».



С нового года из-за изменений в законодательстве при оплате квитанции за природный газ с плательщика будет взиматься комиссия. Ее размер будет соответствовать тарифам, утвержденным банками и иными платежными организациями.

Погасить существующую задолженность без комиссии можно до 31 декабря 2021 года.