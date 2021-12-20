45 школьных классов в Псковской области ушли на карантин из-за коронавируса
На карантине из-за коронавируса в Псковской области находятся 45 классов в 31 школе и 17 групп в 14 детских садах, сообщает официальный Telegram-канал региона.
Из-за ОРВИ закрыты 139 классов в 30 школах, 10 групп в 9 детских садах. Также на карантин закрыты Пустошкинский центр образования и школа №7 в Великих Луках, школьники переведены на дистанционный режим обучения. Середкинская школа в Псковском районе вышла из карантина.
COVID-19 болеют 28 учителей и 23 воспитателя региона.
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