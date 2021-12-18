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Экономика

Рабочая группа согласовала поправки в проект бюджета Пскова на 2022 год и плановый период

20 декабря состоялось заседание рабочей группы по согласованию с администрацией Пскова внесенных поправок в проект бюджета города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава Пскова Елена Полонская рассказала, что таблица поправок сформирована по результатам публичных слушаний, которые проходили в ГКЦ. В таблицу вошли предложения жителей, депутатов по избирательным округам, предложения, которые были отражены в протоколах по результатам депутатских выездов. В частности, в проект бюджета города будет включен ремонт проезда к налоговой службе на улице Спортивной и участка возле дома на Стахановской, 1. По последней территории активные жители еще в 2017 году подавали заявку на участие в программе формирования комфортной городской среды, но она так и не реализована. «Территория не размежевана, поэтому они не могут быть участниками», - пояснила Елена Полонская.

Кроме того, будут предусмотрены средства на спил деревьев и ремонт проезда на Октябрьском проспекте, 39, приведение в порядок тротуара и благоустройство на Новгородской. Глава администрации Пскова Борис Елкин уточнил, что работы на Новгородской проведут в 2022 году на средства дорожного фонда. В этом году там сделали освещение.

Также решено включить в проект бюджета ремонт дорог на Лепешинского, Солнечной, Войсковой, Кузбасской Дивизии, 4, 6, 8, участка у гостиницы «Рижская», где стоит вода на выезде со стоянки. Приведут в порядок и проезд на перекрестке Народная — Киселева.

Планируется решить вопрос с пешеходной зоной на Коммунальной, 61, ремонтом проезда на Новаторов, Юбилейной, 93, Рижском, 41.

Эти и другие поправки были приняты единогласно.

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