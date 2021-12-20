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Общество

Юмориста Тимура Батрутдинова госпитализировали с 50% поражением лёгких от ковида

Незадолго до болезни Тимур активно вёл соцсети. Фото из личного архива Тимура Батрутдинова.

Сегодня резидента «Comedy Club» Тимура Батрутдинова госпитализировали с подтверждённым диагнозом коронавируса. Как сообщает издание StarHit у комика 50% поражение лёгких. 

Тимур заболел ещё в начале декабря, но жаловался только на кашель и сильную усталость. После того, как состояние Тимура Батрутдинова ухудшилось, ему провели компьютерную томографию лёгких. Органы дыхания оказались поражены на 25-50%

Сейчас состояние пациента врачи оценивают, как среднетяжёлое. СМИ сообщает, что 43-летний Тимур находится под тщательным наблюдением инфекционистов..

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