Юмориста Тимура Батрутдинова госпитализировали с 50% поражением лёгких от ковида

18:32, 20 декабря 2021, ПАИ

Сегодня резидента «Comedy Club» Тимура Батрутдинова госпитализировали с подтверждённым диагнозом коронавируса. Как сообщает издание StarHit у комика 50% поражение лёгких.

Тимур заболел ещё в начале декабря, но жаловался только на кашель и сильную усталость. После того, как состояние Тимура Батрутдинова ухудшилось, ему провели компьютерную томографию лёгких. Органы дыхания оказались поражены на 25-50%

Сейчас состояние пациента врачи оценивают, как среднетяжёлое. СМИ сообщает, что 43-летний Тимур находится под тщательным наблюдением инфекционистов..