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Заниматься рукоделием советует сегодня народный календарь

21 декабря поминают святую Анфису Римскую, которая пострадала за христианскую веру в V веке, сообщает calend.ru. Анфиса была женой римского сановника и исповедовала христианство (согласно преданию, ее крестил святитель Амвросий Медиоланский, память которого отмечается накануне). Однажды супруга градоначальника предложила ей принять арианское крещение (арианское учение отрицало единство Бога-отца и Иисуса Христа). Анфиса отказалась и по навету женщины была сожжена на костре.

На Анфису всем девушкам на Руси полагалось заниматься рукоделием: прясть, ткать, шить, вышивать. Делать это желательно было в одиночестве, а если не получалось или не хотелось уединяться — проводить специальные обряды от порчи. «На Анфису девка шьет, но лишний глаз при том шитье — на сглаз», — говорили в народе и советовали молодым рукодельницам обвить вокруг запястья шелковую нить, чтобы не уколоть пальцев иглой. Этот же обряд защищал от зевоты и икоты.

Магической силой обладала и сама вышивка, в которой нередко зашифровывали разного рода символы. Ромбы на полотенцах обозначали плодородие; круглые розетки и крестообразные фигуры на одежде охраняли ее владельца от несчастий. В традиционных узорах русской вышивки встречаются также изображения солнца, деревьев, птиц, олицетворяющих жизненные силы природы. Русские люди верили в их силу, считая, что они принесут в дом достаток и благополучие.

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