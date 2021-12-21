Вирусолог: Для нейтрализации «омикрона» надо в 40 раз больше антител

08:14, 21 декабря 2021, ПАИ

Для противодействия омикрон-штамму коронавируса может потребоваться гораздо больше нейтрализующих белков, сказал президент Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa) Джорджо Палу. Об этом пишет РИА Новости.

«Некоторые неопубликованные исследования сообщают нам, что для остановки нового вируса требуется в 10-40 раз больше антител, чем тех, которых достаточно для нейтрализации исходного штамма», — уточнил он в интервью газете Corriere della Sera.

Говоря о защите от нового варианта SARS-CoV-2 при двойной вакцинации, Палу подчеркнул, что он может обойти как антитела, полученные после прививки, так и появившиеся после выздоровления. При этом глава медрегулятора отметил, что завершением эффективного цикла инъекций может считаться третья доза.

«Это схема, которая является частью истории вакцинологии, мы не должны думать, что необходимость делать повторный укол служит доказательством неудачи этих средств против COVID», — указал Палу.

Он добавил, что ученые пока не могут сказать с точностью, насколько болезненнее новый штамм в сравнении с «дельтой». «Опыт Южной Африки, который, казалось бы, указывает на это, здесь не работает. Население ЮАР моложе европейского, уровень охвата вакцинацией составляет около 25 процентов, а в стране сейчас лето Южного полушария», — пояснил специалист.

