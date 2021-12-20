Минздрав утвердил календарь профилактических прививок
Минздрав утвердил календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидпоказаниям, в том числе и прививок против коронавируса. Соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщило РИА Новости.
Приоритеты первого уровня для обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции:
- лица в возрасте 60 лет и старше,
- взрослые, работающие по отдельным профессиям, в том числе работники в сфере медицины, социального обслуживания и образования,
- лица с хроническими заболеваниями,
- граждане, проживающие в городах с численностью 1 миллион человек и более.
В документе отмечается, что вакцинация детей от 12 до 17 лет (включительно) против коронавирусной инфекции проводится добровольно, по письменному заявлению одного из родителей.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Какой ваш самый важный атрибут Новогодних праздников?
20 декабря 2021
Институт медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ запускает несколько новогодних мастер-классов