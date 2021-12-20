Минздрав утвердил календарь профилактических прививок

21:05, 20 декабря 2021, ПАИ

Минздрав утвердил календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидпоказаниям, в том числе и прививок против коронавируса. Соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщило РИА Новости.

Приоритеты первого уровня для обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции:

лица в возрасте 60 лет и старше,

взрослые, работающие по отдельным профессиям, в том числе работники в сфере медицины, социального обслуживания и образования,

лица с хроническими заболеваниями,

граждане, проживающие в городах с численностью 1 миллион человек и более.

В документе отмечается, что вакцинация детей от 12 до 17 лет (включительно) против коронавирусной инфекции проводится добровольно, по письменному заявлению одного из родителей.

