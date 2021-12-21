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Общество

На 15 тыс. рублей оштрафовал суд жительницу Гдова, не пожелавшую уйти на карантин

Гдовский районный суд Псковской области рассмотрел дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ в отношении жительницы Гдовского района.

16 ноября 2021 года в период осуществления на территории Псковской области ограничительных мероприятий (карантина) жительница Гдова, являясь лицом с положительным результатом обследования на COVID-19, не находилась по месту жительства, то есть не выполнила предписание главного санитарного специалиста-эксперта отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Псковской области, согласно которому она обязана находится в изоляции по месту жительства, тем самым нарушила п. 3.7 постановления главного санитарного врача РФ от 22.05.2020 №15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.13597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции COVID-19».

Суд признал женщину виновной в совершении указанного административного правонарушения и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 рублей.

Постановление в законную силу не вступило.

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