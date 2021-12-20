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Страна и мир

Румынский Дед Мороз подарил многодетной семье деньги на покупку дома и автомобиля

Румынского Деда Мороза зовут Мош Крэчун. Фото: «Комсомольская правда»

Гражданин Румынии, который пожелал остаться неизвестным, но представившийся Мош Крэчуном (румынский Дед Мороз), осуществил мечту неимущей семьи. Он сделал перевод на сумму $150 тыс. для многодетной семьи из пригорода Бухареста. Об этом сегодня сообщило ИА Regnum.

Деньги должны быть по указанию благодетеля использованы семьёй для покупки частного дома и «автомашины элитного класса». Банк, через который переводились деньги, не стал разглашать имя и фамилию дарителя.

В Румынии во время рождественских и новогодних празднеств осуществляют сотни акций в поддержку малоимущих семей. А министерство культуры государства выступило с инициативой максимально популяризировать бренд Мош Крэчуна в противовес Санта-Клаусу.

 

 

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