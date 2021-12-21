Ковидный фонд коек в Псковской области сокращён до 735 мест

00:21, 21 декабря 2021, ПАИ

Ковидный коечный фонд в Псковской области вновь сократили – теперь до 735 мест. При этом его загрузка составляет 79 %. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

За последние сутки выявлены 162 случая заражения коронавирусной инфекцией в регионе. 421 человек выздоровел, пятеро скончались.

С начала пандемии выявлено 69 899 случаев заражения COVID-19.