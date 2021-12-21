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Общество

255,5 тысяч жителей Псковской области привились от коронавируса

Более 255,5 тысяч жителей Псковской области полностью привились от коронавируса. Такую статистику в своём Instagram привёл губернатор региона Михаил Ведерников.

«Пандемия коронавируса закончится, когда антитела будут у 70-75% населения», - процитировал губернатор директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга. «Записывайтесь на прививку, чтобы вместе победить коронавирус», - призвал псковичей Михаил Ведерников.

Первым компонентом вакцины в Псковской области привиты уже 259 тысяч 784 человека, в том числе 700 псковичей сделали прививку 20 декабря. Обоими компонентами привиты 255 тысяч 597 человек, 1317 из них завершили вакцинацию 20 декабря. Ревакцинированы 28 тысяч 899 человек, 286 - 20 декабря.

Израсходовано 81,6% от поступившей в регион вакцины.

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