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Общество

Россиян предупредили об уловке аферистов перед Новым годом

Россияне стали массово получать очень щедрые и заманчивые предложения о скидках, распродажах и акциях якобы от известных брендов; такие письма являются мошенническими рассылками и содержат фишинговые ссылки на сайты-клоны крупных торговых сетей, пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов ОНФ из проекта «Мошеловка».

«Злоумышленники под видом новогодних акций и распродаж делают рассылки и создают фишинговые сайты-клоны известных брендов. Основной уловкой этого года можно назвать поистине сказочно-щедрые предложения купить подарок близким за 10% от реальной его стоимости на рынке», - заявила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

С середины декабря в «Мошеловку» поступило уже несколько сотен сообщений о рассылках с предложением выгодной покупки подарков в крупных сетях и у известных брендов. Письма, которые получают граждане, очень похожи на традиционные маркетинговые предпраздничные рассылки. Все они предлагают приобрести дорогие товары по невероятно низкой цене в рамках предпраздничной акции. Количество товара ограничено, а срок действия предложения варьируется от 12 часов до суток с момента отправления рассылки.

Если получатель письма переходит по ссылке, то оказывается на странице, где можно только оформить покупку. При этом попытки перехода в другие разделы сайта выдают ошибку, а адреса ссылок, содержащихся в письмах, очень часто даже не содержат названия бренда или продавца.

Лазарева призвала граждан проявлять бдительность и уточнять проведение акций на официальных сайтах магазинов и по телефонам горячих линий до оформления покупки. Также она напомнила, что осторожными следует быть и тем, кто ищет подарки для близких на маркетплейсах и интернет-досках объявлений, ведь мошенничество там, согласно данным «Мошеловки», занимает второе место после телефонного.

 

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