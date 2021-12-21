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Общество

В Госдуму внесли проект о ежемесячной выплате в 10 тысяч рублей на членов семей с детьми

В Госдуму по инициативе депутатов партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) внесли законопроект, который предусматривает введение ежемесячной выплаты в размере десяти тысяч рублей на каждого члена семьи с детьми до восемнадцати лет. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно документу, право на получение денежных средств в связи с рождением или усыновлением первого ребенка и последующих детей имеют все члены семьи при наличии у них российского гражданства и постоянном проживании на территории страны.

«Устанавливаемая ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого и последующих детей осуществляется в размере десяти тысяч рублей и подлежит ежегодной индексации на индекс роста потребительских цен не позднее 1 февраля очередного календарного года», — уточнили авторы инициативы в пояснительной записке.

В документе говорится, что право на денежные выплаты появится при наличии в семье одного и более ребенка на дату вступления в силу настоящего закона — 1 января следующего года.

Меры, которые предлагают внедрить авторы инициативы, могут распространиться на 60 миллионов человек.
 

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