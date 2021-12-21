Врач: Морозы очень опасны для людей с хроническими заболеваниями органов дыхания

09:07, 21 декабря 2021, ПАИ

Морозы особенно опасны для людей с хроническими заболеваниями органов дыхания, но даже у вполне здоровых людей могут быть неприятные реакции на морозный воздух, пишет РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова.

«Сильные морозы особенно опасны для людей, имеющих хронические заболевания органов дыхания. У них может появляться одышка, кашель, обострение заболеваний», - рассказал Тяжельников.

По его словам, даже у вполне здоровых людей могут быть неприятные реакции на морозный воздух. «Они могут испытывать затруднение дыхания, спазмы. Поэтому нужно обязательно закрывать лицо шарфом и стараться сокращать пребывание на холоде», - добавил врач.