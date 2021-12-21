Минометную мину обезвредили в парке Гагарина в Пскове
В Пскове обезвредили минометную мину. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Группа разминирования поисково-спасательного отряда Пскова на улице Гущина в парке Гагарина обезвредила минометную мину калибра 82 миллиметра. Как отметили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, взрывотехники ОМОН вывезли боеприпас на специализированный полигон для уничтожения.
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