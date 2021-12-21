От имени Полистовского заповедника в соцсетях орудуют мошенники

09:14, 21 декабря 2021, ПАИ

От имени Полистовского заповедника в соцсети «ВКонтакте» орудуют мошенники и копируют страницы сотрудников учреждения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в заповеднике.

«Если вы хотите получить ответ на какие-либо вопросы, следуйте рекомендациям: пишите только в сообщения группы; не сообщайте никому свои личные данные (адрес, паспорт, номера карт); не переводите никому деньги. Мы не берём предоплату за наши услуги. Оплата осуществляется только по прибытии группы и наличными средствами», - предупредили псковичей.