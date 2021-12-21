Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме в Великих Луках
В Великих Луках пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
21 декабря в 00:01 поступило сообщение о возгорании в двухэтажном жилом доме. Огнём повреждены кровля, две стены в комнате на втором этаже, стена в коридоре на первом этаже. Предположительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
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