Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме в Великих Луках

09:15, 21 декабря 2021, ПАИ

В Великих Луках пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

21 декабря в 00:01 поступило сообщение о возгорании в двухэтажном жилом доме. Огнём повреждены кровля, две стены в комнате на втором этаже, стена в коридоре на первом этаже. Предположительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.