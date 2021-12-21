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Общество

Тарифы на проезд в пригородных поездах в Псковской области изменятся с 1 января

Тарифы на проезд в пригородных поездах в Псковской области изменятся с 1 января, сообщает АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

С 1 января 2022 года стоимость проезда в поездах пригородного сообщения по территории Псковской области, в том числе стоимость проезда для детей от 5 до 7 лет, составит 32 рубля 00 копеек за первые 10 км, вне зависимости от дальности поездки, и 3 рубля 20 копеек за каждый последующий километр после 10-го. Дети до 5 лет имеют право на бесплатный проезд.

Дополнительную информацию о расписании движения пригородных поездов можно получить на станциях и вокзалах, а также на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

 

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