Трех жителей Стругокрасненского района приговорили к исправительным работам за неуплату алиментов
В Стругокрасненском районе трех местных жителей приговорили к исправительным работам за неуплату алиментов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.
Все трое подсудимых признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ (неоднократная неуплата алиментов).
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил осужденным наказание в виде исправительных работ с удержанием в доход государства 5% заработка.
Приговоры суда вступили в законную силу.
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