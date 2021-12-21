Трех жителей Стругокрасненского района приговорили к исправительным работам за неуплату алиментов

09:27, 21 декабря 2021, ПАИ

В Стругокрасненском районе трех местных жителей приговорили к исправительным работам за неуплату алиментов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

Все трое подсудимых признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ (неоднократная неуплата алиментов).

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил осужденным наказание в виде исправительных работ с удержанием в доход государства 5% заработка.

Приговоры суда вступили в законную силу.