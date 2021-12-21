В Стругокрасненском районе подростка поместили в спецучреждение за ряд преступлений и побеги из дома

09:29, 21 декабря 2021, ПАИ

В Стругокрасненском районе подростка поместили в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа за ряд преступлений и побеги из дома. Об этом сообщили в районной прокуратуре.

В ходе суда было установлено, что подросток совершил несколько преступлений против личности и против собственности, за которые не был привлечен к уголовной ответственности из-за возраста.

Также было выяснено, что с 2019 года юноша девять раз уходил из дома. При этом меры профилактики положительного результата не принесли.

С учетом позиции представителя прокуратуры района судом принято решение о помещении подростка в специализированное учреждение закрытого типа сроком на три года.