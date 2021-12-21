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Общество

Билайн бизнес совместно с командой «ИКСАР» впервые в России протестировал промышленные AR очки c 5G

Билайн бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») совместно с АО «Инлайн Груп» испытали работу программного обеспечения «ИКСАР» на первых в России промышленных AR очках с поддержкой 5G.

В лаборатории 5G билайн состоялось тестирование скорости передачи данных при совершении видео-вызовов в дополненной реальности и передачи больших объемов данных в российских сетях 4G и 5G между приложением на AR-очках и серверной частью программной платформы «ИКСАР». В ходе тестирования/эксперимента также было проведено сравнение параметров работы AR-очков и смартфонов с поддержкой 5G в сетях 4G и 5G.

Их использование позволит полевым сотрудникам оставаться на связи  и своевременно получать цифровые инструкции. Модуль программной платформы Удаленный помощник, обеспечивает видео-вызовы с высоким разрешением между сотрудниками с мобильным устройством и дистанционными экспертами в условиях дополненной реальности. Таким образом, все новые задания сотрудники смогут получать дистанционно, без необходимости приезжать за ними в офис, а также смогут в режиме реального времени делиться актуальной и ценной информацией с места проведения работ.

Новое поколение связи, промышленные AR очки и программное обеспечение комплексно реализуют концепцию «Connected Worker» -обеспечивают эффективность и безопасность так называемых «полевых сотрудников».

Главное преимущество AR-очков с сим-картой- сотрудник всегда находится на связи3 и не зависит от качества/скорости Wi-Fi, внешних LTE модемов или других устройств, а все передаваемые данные надежно защищены.

В результате тестирования устройство показало успешную работу в сетях 4G и 5G билайн. При этом скорость3 загрузки данных в сети 5G почти в 20 раз выше, чем в сети 4G, а выгрузка данных сопоставима с выгрузкой информации со смартфона с поддержкой 5G.

Директор по работе с ключевыми клиентами ПАО «ВымпелКом» Герман Бородов: «Цифровизация меняет не только отдельные виды бизнеса, но и целые отрасли. Мы уверены, что AR-очки скоро станут таким же привычным и удобным рабочим атрибутом полевых сотрудников, каким сегодня является планшет или мобильный телефон. Технологии нельзя игнорировать, иначе компания рискует не только отстать от конкурентов, но и вовсе остаться не у дел».

Директор по инновациям АО «Инлайн Груп» Игорь Гулянский: «Мы довольны результатами тестирования и, я убежден, что наше решение подойдет многим отраслям и бизнесам. С его помощью компании станут оперативнее во всех отношениях, а их сотрудники станут мобильнее и увереннее. Наличие всей необходимой информации в нужном месте и в нужное время – залог принятия правильных решений и верно выполненных задач».

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