Определены победители конкурса среди предприятий Псковской области на лучшую организацию работы по охране труда

09:50, 21 декабря 2021, ПАИ

Определены победители смотра—конкурса на лучшую организацию работы по охране труда среди предприятий Псковской области. Итоги мероприятия подведены на заседании рабочей группы конкурса при региональном комитете по труду и занятости. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

По итогам представленных документов, включающих итоговые показатели работы по охране труда, и по количеству набранных в ходе конкурса баллов лучшие определены в двух номинациях.

Так, победителями среди организаций стали Псковские тепловые сети (в производственной сфере) и Первомайский психоневрологический интернат (в непроизводственной сфере).

Лучшими профильными специалистами признаны начальник отдела охраны труда и противопожарной безопасности муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Светлана Иванова и специалист по охране труда Первомайского психоневрологического интерната Виктор Василенок.

В состав рабочей группы по определению победителей конкурса вошли представители Комитета по труду и занятости Псковской области, Государственной инспекции труда, государственного управления Псковского регионального отделения ФСС РФ и Псковской региональной общественной организации «Псковский областной совет профессиональных союзов».

Победители смотра награждены дипломами и денежными премиями в размере 18,5 тысяч рублей в ходе межведомственной комиссии «Содействие занятости населения», которая состоялась накануне в администрации Псковской области.

Всего на участие в конкурсе было направлено 8 заявок в номинации «Лучшая организация по охране труда» и 6 заявок в номинации «Лучший специалист по охране труда».