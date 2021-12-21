Определены победители конкурса среди предприятий Псковской области на лучшую организацию работы по охране труда
Определены победители смотра—конкурса на лучшую организацию работы по охране труда среди предприятий Псковской области. Итоги мероприятия подведены на заседании рабочей группы конкурса при региональном комитете по труду и занятости. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.
По итогам представленных документов, включающих итоговые показатели работы по охране труда, и по количеству набранных в ходе конкурса баллов лучшие определены в двух номинациях.
Так, победителями среди организаций стали Псковские тепловые сети (в производственной сфере) и Первомайский психоневрологический интернат (в непроизводственной сфере).
Лучшими профильными специалистами признаны начальник отдела охраны труда и противопожарной безопасности муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Светлана Иванова и специалист по охране труда Первомайского психоневрологического интерната Виктор Василенок.
В состав рабочей группы по определению победителей конкурса вошли представители Комитета по труду и занятости Псковской области, Государственной инспекции труда, государственного управления Псковского регионального отделения ФСС РФ и Псковской региональной общественной организации «Псковский областной совет профессиональных союзов».
Победители смотра награждены дипломами и денежными премиями в размере 18,5 тысяч рублей в ходе межведомственной комиссии «Содействие занятости населения», которая состоялась накануне в администрации Псковской области.
Всего на участие в конкурсе было направлено 8 заявок в номинации «Лучшая организация по охране труда» и 6 заявок в номинации «Лучший специалист по охране труда».