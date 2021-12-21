Пьющую жительницу Стругокрасненского района лишили родительских прав
В Стругокрасненском районе женщину лишили родительских прав за ненадлежащий уход за детьми Об этом Псковскому агентству информции сообщили в районной прокуратуре.
В суд на женщину подал отец их двоих несовершеннолетних детей.
Обвиняемая на протяжении длительного времени злоупотребляла спиртными напитками, уходила из дома на продолжительное время оставляя детей без присмотра и не занималась их воспитанием. Кроме того, женщина не работала и была не в состоянии материально обеспечить семью.
С учетом позиции представителя прокуратуры района судом было принято решение о лишении женщины родительских прав.
Какой ваш самый важный атрибут Новогодних праздников?
Административное наказание получат капитаны судов, нарушившие правила лова рыбы в Псковской области
Видео: Сотрудники мобильных групп Псковской таможни пресекли ввоз более 1,5 миллиона пачек контрабандных сигарет