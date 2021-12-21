Пьющую жительницу Стругокрасненского района лишили родительских прав

09:51, 21 декабря 2021, ПАИ

В Стругокрасненском районе женщину лишили родительских прав за ненадлежащий уход за детьми Об этом Псковскому агентству информции сообщили в районной прокуратуре.

В суд на женщину подал отец их двоих несовершеннолетних детей.

Обвиняемая на протяжении длительного времени злоупотребляла спиртными напитками, уходила из дома на продолжительное время оставляя детей без присмотра и не занималась их воспитанием. Кроме того, женщина не работала и была не в состоянии материально обеспечить семью.

С учетом позиции представителя прокуратуры района судом было принято решение о лишении женщины родительских прав.