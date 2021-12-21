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Россия – общий дом: история якутского праздника Ысыах

Фото: webkamerton.ru

85 субъектов входят в состав России. Российская Федерация является многонациональным государством, в котором актуальным вопросом является формирование культуры межнационального общения. Культурная толерантность является основой взаимодействия, сохранения и укрепления межнационального мира, единства и дружбы народов. Псковское агентство информации запустило проект «Россия – общий дом», в котором рассказывает псковичам об особенностях различных народов, проживающих на территории страны.

Псковское агентство информации выяснило, почему якуты не представляют свою жизнь без лошадей, а также узнало, как они празднуют главный якутский праздник Ысыах.

Якуты – один из самых многочисленных народов Сибири. Сами себя они называют саха, проживают в Иркутской области, в Красноярском и Хабаровском краях, но главным образом в Республике Саха. Якутский язык относится к тюркской группе, а традиционные занятия якутов – это коневодство, охота и рыболовство.

В России на сегодняшний день проживает почти 480 тысяч представителей этого народа. Без чего якуты не представляют своей жизни, так это без лошадей. Говорят, что отними у якута лошадь – и сердце его заполнит холод и тоска, ведь он лишится верного друга и помощника. В Республике Саха настоящий культ этого животного. Лошадей здесь исстари считали небесными созданиями, у них даже есть своё божество Джёсёгей [в якутской мифологии божество, покровитель лошадей и рогатого скота, способствующий их размножению. - Прим. ПАИ].

В XVII веке якутов считали самыми северными коневодами мира, которые вывели уникальную породу лошадей – небольшая приземистая, с большой головой и длинной шерстью. Даже в лютые морозы они добывают себе корм сами, разгребая снег копытами. А ещё якутские лошади могут проходить большие расстояния без пищи.

Даже главный якутский праздник Ысыах связан с почитанием лошади. Его проводят в конце июня – в это время на севере Якутии пробуждается природа, появляется новый приплод, доят кобылиц. Место, где проводят Ысыах, украшается молодыми березками и резными коновязными столбами – их здесь называют сэргэ. Столбы эти для якутов во многом ритуальны, и коновязи украшают национальным орнаментом, а верхушку часто вырезают в виде головы коня или кубка для кумыса. Если во время Ысыах хочешь получить часть высшей благодати – прислонись к каждой из сторон сэргэ.

Мало того, с коновязью даже связывают счастье дома. Раньше богатые якуты, меняя место жительство, выкапывали сэргэ и увозили его с собой. С сэргэ также связаны небесные приметы – у хорошего хозяина коновязь стоит ровно, крепко, а если скособочилась – считают, что в доме живёт лентяй и лежебока.

Больше историй о народах читайте в сюжете.

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