Спортсмены СК «Витязь» победили в командном зачете на Фестивале по кикбоксингу в Великих Луках

12:12, 21 декабря 2021, ПАИ

В общекомандном зачете на Фестивале единоборств по кикбоксингу «Новогодняя звезда» победу отдержал СК «Витязь».

На ринг вышли 40 участников - дети и юноши в возрасте от 6 до 18 лет - из двух городских клубов: СК «Витязь» и СК «Шторм».

Как сообщил президент Федерации кикбоксинга города Великие Лук Сергей Москалев, все участники соревнований на ринге проявили волю к победе, бойцовский характер и свою техническую подготовку и были награждены медалями.