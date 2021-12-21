Спортсмены СК «Витязь» победили в командном зачете на Фестивале по кикбоксингу в Великих Луках
В общекомандном зачете на Фестивале единоборств по кикбоксингу «Новогодняя звезда» победу отдержал СК «Витязь».
На ринг вышли 40 участников - дети и юноши в возрасте от 6 до 18 лет - из двух городских клубов: СК «Витязь» и СК «Шторм».
Как сообщил президент Федерации кикбоксинга города Великие Лук Сергей Москалев, все участники соревнований на ринге проявили волю к победе, бойцовский характер и свою техническую подготовку и были награждены медалями.
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