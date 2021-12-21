Тонну белорусской тушенки не пропустили через границу в Невельском районе

10:37, 21 декабря 2021, ПАИ

Управлением Россельхознадзора введен запрет на перемещение одной тонны белорусской тушенки, сообщили в пресс-службе ведомства.

15 декабря на российско-белорусском участке госграницы России в деревне Лобок при проведении ветеринарного контроля запретили перемещение 1 тонны тушенки. Партия готовой мясной продукции следовала в Московскую область.

У товара отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение и безопасность. Был оформлен акт о возврате груза в Белоруссию.