Тонну белорусской тушенки не пропустили через границу в Невельском районе
Управлением Россельхознадзора введен запрет на перемещение одной тонны белорусской тушенки, сообщили в пресс-службе ведомства.
15 декабря на российско-белорусском участке госграницы России в деревне Лобок при проведении ветеринарного контроля запретили перемещение 1 тонны тушенки. Партия готовой мясной продукции следовала в Московскую область.
У товара отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение и безопасность. Был оформлен акт о возврате груза в Белоруссию.
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