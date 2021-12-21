Видео: Как и где производят псковские цукаты и мармелад
Компания «Псковские цукаты» занимается производством и продажей качественных, полезных продуктов. На сегодняшний день на предприятии развивают три направления полезных продуктов. Первое — изготовление цукатов из ягод и овощей торговой марки «Псковские цукаты», на предприятии перерабатывают клюкву, крыжовник, черноплодную рябину, ревень и тыкву. Недавно в ассортименте появилась черника и облепиха, они поступят в продажу в начале следующего года. Для приготовления цукатов используются только ягоды, а для того, чтобы кислая, но очень полезная ягода стала приятной на вкус и хорошо хранилась, добавляется немного сахара.
Кроме того, для вегетарианцев сейчас активно прорабатывается рецептура и производятся пробные партии специальных ягоды абсолютно без сахара. Планируется, что продукция поступит в продажу в следующем году.
Следующее направление производства — изготовление натурального мармелада. В первую очередь, в него входит ягодный сок, глюкозный сироп и пектин в качестве загустителя. Пектин уже более 200 лет используют в качестве желирующего агента для производства мармеладов и джемов.
Третье направление деятельности предприятия — производство сухофруктов и орехов торговой марки «Форест», этому направлению уже более 10 лет. Продукция представлена на всей территории России от Санкт-Петербурга до Хабаровска. Недавно при содействии центра «Мой бизнес» и Центра поддержи экспорта Псковской области фабрика стала осуществлять поставки в страны Единого таможенного союза.
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