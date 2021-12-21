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Общество

Кукольная выставка «Новогодняя история» откроется сегодня в Пскове

Открытие кукольной выставки «Новогодняя история» состоится, сегодня, 21 декабря в 16:30 в Центре туризма и творческих индустрий (улица Георгиевская, 4). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

«Гостей ждут нарядные праздничные куклы, мишки от художников-кукольников объединения «Псковский кукольный дом». Порядка 50 работ, выполненных в различных техниках, создадут неповторимую сказочную атмосферу новогоднего праздника. Спешите за неповторимым настроением и предвкушением новогоднего чуда!» – отметили в Псковском областном центре народного творчества.

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