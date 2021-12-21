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89-летие отмечает автор музыки гимна Пскова Николай Мишуков

Сегодня, 21 декабря, заслуженный деятель искусств Карелии, заслуженный работник культуры России, почётный гражданин Пскова, композитор, автор музыки гимна Пскова Николай Мишуков отмечает 89 лет со дня рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

«Уважаемый Николай Михайлович! Своим талантом и преданностью любимому делу вы заслужили признание земляков, уважение коллег и учеников. Ваше творчество неразрывно связано с Псковской землей, именно вам удалось написать музыку, достойную стать гимном, прославляющим древний город. Желаем вам долголетия, творческого в том числе, чтобы вы и дальше творили, писали, воспитывали и вдохновляли нас», – говорится в поздравлении коллектива Псковского областного центра народного творчества.

Отметим, Николай Мишуков родился 21 декабря 1932 года в городе Кировске Мурманской области. В 1957 году он окончил Петрозаводское музыкальное училище, в 1964 – Ленинградскую консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова. В течение многих лет творческая жизнь Николая Мишукова была тесно связана с ансамблем «Кантеле». Николай Мишуков многое сделал для пропаганды хоровой культуры в Карелии.

В 1970 году он переехал в Псков, где работал преподавателем Псковского областного музыкального училища и руководил Псковским хором русской песни, студенческой хоровой капеллой Псковского государственного университета. В течение ряда лет он возглавлял Псковское отделение Всероссийского музыкального общества.

За долгие годы творческой деятельности им написано около 500 музыкальных произведений: хоров, романсов, инструментальных пьес, песен, в том числе гимн Пскова.

Николай Мишуков имеет почётные звания «Заслуженный деятель искусств КАССР», «Заслуженный работник культуры России». В арсенале композитора свыше ста почётных грамот и дипломов. Николай Мишуков был отмечен медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда», орденом «Знак Почёта».

Постановлением главы Администрации Пскова Александра Прокофьева от 11 июля 1995 года № 97 Николаю Мишукову присвоено звание «Почётный гражданин города Пскова».

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89-летие отмечает автор музыки гимна Пскова Николай Мишуков

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