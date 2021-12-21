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Россия – общий дом: как мордовцы готовят «медвежью лапу» и «груди молодушки»

Эрзянки в национальных костюмах. Автор: Erzianj jurnalist, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3407684

Россия является многонациональным государством, в состав которого входят 85 субъектов. Главным вопросом современного общества является формирование культуры межнационального общения. Культурная толерантность – основа сохранения и укрепления межнационального мира и согласия. Псковское агентство информации запустило проект «Россия – общий дом», в котором рассказывает псковичам о жизни и традициях различных народов, которые живут на территории России.

Псковское агентство выяснило историю происхождения традиционных блюд мордовской кухни, а также узнало, зачем мордовцы ходили с горшком пшённой каши вокруг дома.

Мордва – финно-угорский народ, который делится на две основные группы: мокша и эрзя. Как такового мордовского языка не существует, но есть два отдельных – мокшанский и эрзянский. Представители эрзян и мокшан проживают в России в Республике Мордовия, а также в соседних областях. Верующие в основном исповедуют православие. Всего в нашей стране насчитывается около 800 тысяч мордовцев.

Говорят, что в Мордовии нужно обязательно отведать два традиционных блюда – «медвежью лапу» и «груди молодушки». Согласитесь, название вызывает удивление и недоумение. На самом деле речь идёт всего лишь о котлете из говядины, свинины и печени и о пирожках с творогом. Почему их так называют? Ответы находятся в старейших обычаях народов мокша и эрзя. Насчёт котлеты «медвежья лапа» есть легенда – в прежние времена парень мордвин не мог жениться, пока не докажет свою удаль и смелость. Для этого нужно было убить медведя, а в доказательство прислать невесте жареную медвежью лапу. Большая вкусная котлета напоминает её внешне, а мордовцы ещё обкладывают её сухарями так, чтобы они имитировали длинные медвежьи когти.

С пирожками «груди молодушки» связан другой свадебный обычай эрзян и мокшан. Пышные булочки с творожной начинкой символизируют пожелание новой семье, чтобы груди молодой жены всегда были с молоком и она родила семерых сыновей и столько же дочерей. Эти пирожки со смыслом ещё издавна подавали в доме жениха во время молений богу Нишке – высшему покровителю в древней мифологии эрзян.

Есть ещё одно блюдо у мордовского народа – это пшённая каша, которую подают на любимом празднике. Когда хозяин строил новый дом, нужно было обойти сруб по периметру с горшком пшенной каши, чтобы жилище стояло долго. А на крестинах гости поздравляют хозяев с прибавлением и желают ещё столько же детей, сколько крупинок в тарелке с пшённой кашей.

Больше историй о народах читайте в сюжете.

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