Почти 276 млн человек в мире заразились COVID-19

11:13, 21 декабря 2021, ПАИ

По состоянию на утро 21 декабря в мире зарегистрировано 275 836 908 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 5 377 893 человека. Количество выздоровевших – 247 543 995.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 52 059 667. В этой стране от коронавируса умерло 828 836 человек, выздоровело – 40 719 047.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на пятом месте. Здесь коронавирусом заболело 10 241 812 человек, 9 014 980 пациентов выздоровело, 298 222 – умерли.