Более 700 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

11:18, 21 декабря 2021, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 1 297 тестов на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 700 221, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 69 889 человек, 61 928 пациентов выздоровело, 1 195 человек умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.