Псковские пограничники поймали в лесу иностранцев-нелегалов

11:25, 21 декабря 2021, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали группу иностранных граждан, попытавшихся незаконно пересечь государственную границу Российской Федерации в обход установленных пунктов пропуска. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В районе деревни Паниковичи Печорского района пограничники задержали трёх иностранных граждан, которые следовали по лесу к линии государственной границы с целью незаконного убытия в Эстонию.

Решением Печорского районного суда молодые люди привлечены к административной ответственности в виде штрафов и выдворения с территории России. Правонарушители помещены в центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы России.