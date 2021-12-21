Псковские волонтёры получили благодарности за свой труд

11:53, 21 декабря 2021, ПАИ

В Ресурсном центре развития добровольчества состоялось официальное награждение самых активных добровольцев, в котором приняли участие волонтёры Псковского городского молодёжного центра. Благодарственные письма волонтёрам вручил глава администрации Пскова Борис Елкин.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Пскова, всего были награждены 16 человек: Юрий Павлов, Оксана Нани, Полад Исмаилов, Алексей Форш, Ульяна Минина, Екатерина Ломанова, Максим Маятников, Александра Широколобова, Алексей Телюшин, Светлана Гнутова, Андрей Федоров, Дарья Филоненко, Иоанна Чугунова, Ольга Золотушникова, Алексей Морозов, Анастасия Васильева.

«Каждый из них в течение года плодотворно трудился в различных сферах добровольчества. Среди помощников центра были и волонтёры-репетиторы, и зооволонтёры, и неравнодушные псковичи, помогающие развозить продуктовые и медицинские наборы для пожилых и одиноких граждан», – отметили в пресс-службе.

Во время встречи обсуждались планы по развитию добровольчества на 2022 год. Затем в формате видео-конференц-связи состоялось прямое включение с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Он поблагодарил всех подключившихся за проявленную активность.