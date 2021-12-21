40 тонн бельгийского пищевого желатина не пропустили через границу в Пыталовском районе

11:54, 21 декабря 2021, ПАИ

На российско-латвийской границе РФ в МАПП «Убылинка» Пыталовского района сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора запретили к ввозу 40 тонн пищевого желатина, который везли из Бельгии в Москву. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Инспектор выявил несоответствие сведений об адресе грузополучателя, заявленных в ветеринарных сертификатах на желатин, указанным данным в разрешении Россельхознадзора на ввоз и товаросопроводительных документах.

Также результаты проведения ветеринарно-санитарного досмотра установили отсутствие пломбы на грузовом отсеке одного транспортного средства, номер которой был указан в ветеринарном сертификате, а на другом - несоответствие фактического номера пломбы, расположенного на грузовом отсеке, заявленному в сопроводительных документах. Информация о замене пломб в ветеринарных сертификатах Бельгии, подтвержденная государственной ветеринарной службой Европейского союза, отсутствовала.

Ввоз пищевого желатина на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлены декларации о возврате трёх партий груза в Европейский союз, подчеркнули в ведомстве.