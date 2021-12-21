Руководитель Псковских теплосетей озвучил три главные задачи предприятия на ближайшие пять лет

12:12, 21 декабря 2021, ПАИ

Директор Псковских тепловых сетей Игорь Максимов в эфире проекта ПАИ-live озвучил три главные задачи предприятия на ближайшие пять лет.

По его словам, сейчас перед теплосетями стоит три стратегические задачи и три вызова. Во-первых, речь идет об усилении тепловой мощности в районе посёлка Родина в связи со строительством в том месте жилых и социальных объектов.

«Тепловые мощности в том направлении исчерпаны, и нужны серьезные вложения, государственные наверно, для того чтобы и расширить мощности котельной, и сетевое хозяйство туда довести», – сообщил Игорь Максимов и отметил, что необходимо обеспечить кроме воды, газа, электроэнергии, соответственно и теплом.

Также в планах предприятия на ближайшее время реконструкция котельной № 9 «СВПУ» на Запсковье.

«К сожалению, она уже почти ровесник предприятия, и там предстоит большая работа: и техническая в плане проектирования, а дальше уже «физика» – это замена котлов. Там четыре котлоагрегата, один котел высотой с пятиэтажный дом. Естественно, за 50 лет мы подходим к черте, когда надо менять потихоньку. Это большой, затратный вопрос, и технической подготовки тоже очень много», – подчеркнул руководитель предприятия.

Отдельного внимания заслуживает изношенность турбины, которая производит электроэнергию на нужды предприятия, тем самым удешевляя стоимость тепла для потребителя.

«Если мы ее не заменим, то затраты на приобретение дополнительной электроэнергии лягут серьезным бременем на потребителя, на людей, одномоментно будет всплеск повышения платы, тарифа, потому что откуда еще возьмем деньги?» – сообщил Игорь Максимов и отметил, что сейчас прорабатываются варианты по сведению к минимуму всех рисков и недопущению сильного скачка платы за тепло при худшем сценарии развития событий.

Игорь Максимов отметил, что пока основные усилия будут приложены к решению данных глобальных проблем, однако при этом на качество работы предприятия, по его мнению, это повлиять не может. «Всё остальное – это текущая деятельность, наше ремесло, это будет всегда, никуда не денется, и мы это сделаем качественно. А вот эти глобальные вещи – это серьезный вызов», – резюмировал он.

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