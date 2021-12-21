Более 40 тысяч россиян вылечились от COVID-19 за сутки
За последние сутки в России от коронавируса вылечилось 40 219 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
20 декабря в стране зафиксировано 1 027 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России выявлено 25 907 новых случаев заболевания коронавирусом.
Всего по состоянию на 21 декабря в России выявлено 10 267 719 случаев заболевания коронавирусом, 9 055 199 человек выздоровело, 299 249 – умерло.
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