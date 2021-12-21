Семинар по духовной безопасности организуют для псковичей
24 декабря Псковский городской молодёжный центр проведёт прямой эфир на тему духовной безопасности в Рождество Христово. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского городского молодежного центра.
Беседа начнётся в 12:00 в группе «Духовно-нравственное направление Молодёжного центра» в социальной сети «ВКонтакте». Собеседником выступит клирик Троицкого собора, священник Артемий Лутченко.
Беседы по духовной безопасности Молодёжный центр проводит каждый месяц на своих информационных ресурсах.
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