Великолучан попросили не парковать автомобили по маршруту следования новогодней ёлки

12:21, 21 декабря 2021, ПАИ

21 декабря будет производиться транспортировка новогодней ели. Главную ёлку повезут по маршруту: Октябрьский проспект, проспект Ленина, улица Некрасова и площадь Ленина с 13:00 до 19:00, сообщили в администрации города.

Водителей просят не парковать автомобили по данному маршруту, а также рекомендует предусмотреть пути объезда по городу.

Напомним, ранее установку ели перенесли из-за оттепели.