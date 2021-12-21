Великолучан попросили не парковать автомобили по маршруту следования новогодней ёлки
21 декабря будет производиться транспортировка новогодней ели. Главную ёлку повезут по маршруту: Октябрьский проспект, проспект Ленина, улица Некрасова и площадь Ленина с 13:00 до 19:00, сообщили в администрации города.
Водителей просят не парковать автомобили по данному маршруту, а также рекомендует предусмотреть пути объезда по городу.
Напомним, ранее установку ели перенесли из-за оттепели.
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