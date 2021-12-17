Установку новогодней ёлки в Великих Луках перенесли из-за погоды

13:47, 17 декабря 2021, ПАИ

В Великих Луках из-за оттепели вывоз и транспортировку ёлки из леса перенесли, сообщается в Instagram-аккаунте администрации города.

Доставить ель в город планируется до 22 декабря. Ёлка высотой более 15 метров будет расположена на площади Ленина.

Напомним, что в ночь с 31 декабря на 1 января в Великих Луках прогремит салют. Ориентировочное время запуска красочного фейерверка – 00:30.