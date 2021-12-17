Установку новогодней ёлки в Великих Луках перенесли из-за погоды
В Великих Луках из-за оттепели вывоз и транспортировку ёлки из леса перенесли, сообщается в Instagram-аккаунте администрации города.
Доставить ель в город планируется до 22 декабря. Ёлка высотой более 15 метров будет расположена на площади Ленина.
Напомним, что в ночь с 31 декабря на 1 января в Великих Луках прогремит салют. Ориентировочное время запуска красочного фейерверка – 00:30.
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