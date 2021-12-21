Уровень проектов достаточно высокий: преподаватель ПсковГУ об участниках конкурса «Креативные индустрии»

12:22, 21 декабря 2021, ПАИ

Итоги конкурса социальных проектов, который проходил в рамках Всероссийского молодежного форума «Креативные индустрии: создавая новое, сохраняем традиции» объявлены. Время поговорить с экспертами, которые кропотливо и детально просматривали и оценивали каждую поступившую заявку. О том, на что обращала внимание конкурсная комиссия, о плюсах и минусах работ, а также перспективах их реализации мы поговорили с преподавателем ПсковГУ, экспертом Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» Викторией Гусаровой.

- Как вы оцениваете уровень работ участников конкурса в целом?

- Не могу говорить обо всех работах, так как каждый эксперт работал только с определенным количеством. Я проверяла 45 проектов из тех, что поступили на конкурс. Работы разные. Хочется отметить, что уровень достаточно высокий, несмотря на то, что, конечно, есть куда расти и есть определенные пробелы в заявках. Мне есть с чем сравнивать, потому что я являюсь экспертом Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия».

- Какие работы особенно отметили бы? Почему?

- Одну работу сложно выбрать, потому что проекты были представлены в 5 номинациях. Ребята очень творческие. У них много идей по поводу форумов, мероприятий. Особенно хочется выделить проекты, связанные с национальными особенностями, фестивалями о наших традициях, родной земле. Большая часть проектов была посвящена современным студенческим СМИ. Им действительно это понятно и интересно. Чего здесь только не было: рецепты, информационные страницы, Тик-Ток. Ребята молодцы!

- На какие моменты вы обращали внимание при оценивании работ?

- В первую очередь, это проработанность заявки. Любой эксперт сразу поймет, насколько команда понимает, что они собираются делать, насколько все логично, насколько понятны сроки, необходимые денежные средства, мероприятия. Когда идея придумана, но не продумана детально, это очень видно в заявке.

- Какие общие плюсы проектов можете выделить?

- Ребята очень креативные. Идеи практически не повторялись, все они интересны и их можно брать на вооружение.

- Есть ли недочеты/ошибки, на которые ребятам стоит обратить внимание?

- Я все время студентам говорю: не бойтесь расписывать все в подробностях. У конкурсантов это самая большая ошибка. Они считают, что если им все ясно, то и всем должно быть понятно, что они имели ввиду. Со многими мы не знакомы и их проектных идей не знаем, можем только прочитать. Когда авторы излагают актуальность в одном-двух предложениях, конечно, мы понимаем плохо, что имелось в виду. В этом случае даже блестящая идея может быть не оценена по достоинству, потому что эксперт просто недопонял, что это такое. Ребятам нужно в заявках научиться не «лить воду», а точно описывать свои мысли.

- На ваш взгляд, представленные на конкурс проекты, могут быть реализованы? Сложный ли для этого придется пройти путь авторам?

- Да. Причем из тех проектов, что я видела, большая часть может быть реализована после доработки. Заявки абсолютно жизнеспособные. Там, где нет чего-то нового, есть некий креатив для нашего университета и города. Хотелось бы, чтобы эти идеи не были заброшены и были реализованы. Я заметила, что много проектных команд можно объединить, потому что идеи похожие. Общими силами они могли бы реализовать задумку, и сам замысел получился бы интересней.

- По вашему мнению, какой процент представленных работ имеет практическую значимость?

- При доработке можно реализовать все, но в том виде, в котором они были представлены на конкурс, процентов 85% уже готовы.

Конкурс проводился в рамках реализации проекта «Креативные индустрии: создавая новое, сохраняем традиции», осуществляемого по итогам открытого конкурса на предоставление в 2021 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической направленности, с участием детей и молодежи в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».

Материал подготовлен пресс-службой ПсковГУ.