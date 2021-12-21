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Любой из студенческих проектов-участников можно реализовать - эксперт конкурса «Креативные индустрии»

Эксперты конкурса, который проводился в рамках реализации проекта «Креативные индустрии: создавая новое, сохраняем традиции», выбрали победителей из числа 108 заявок, поступивших из Псковской, Ленинградской и Нижегородской областей. Результаты уже опубликованы на официальном сайте Псковского государственного университета. Доцент кафедры управления и административного права Института права, экономики и управления ПсковГУ, кандидат экономических наук Сергей Марков, который вошел в экспертное сообщество конкурса, поделился с нами своими впечатлениями о студенческих проектах.

- Сергей Михайлович, как вы оцениваете уровень работ участников?

- Организаторами конкурса была предложена девятибалльная шкала оценки. По той выборке работ, которые были мне представлены, у меня получилось от 4,5 до 6 - чуть выше среднего.

- Какие проекты хотелось бы отметить особенно?

- Больше всего меня удивило большое количество работ, связанных с различными краеведческими моментами, созданием туристических маршрутов, сохранением исторической памяти. Отмечу и большую социальную направленность с точки зрения решения значимых общественных проблем.

- На какие моменты вы обращали внимание при оценивании работ?

- Для меня главным было соблюдение авторами всех основных атрибутов проекта, начиная от идеи и заканчивая такими важными моментами, как календарный план и бюджет. Учитывали также грамотность выстраивания цепочки «проблема - цель» и степень ее достижимости в результате реализации проекта.

- Какие ошибки были в проектах, на которые можно было бы обратить внимание студентам в дальнейшей своей проектной деятельности?

- В основном недочеты касались вопросов оформления календарного плана в его взаимосвязи с бюджетом. Самые низкие оценки были связаны с этим пунктом. По некоторым работам вообще было написано, что бюджета нет. Я считаю, это неприемлемо для проектной деятельности: в любом проекте всегда есть «треугольник» - ресурсы, результат и время.

- Какие достоинства проектов вы бы отметили?

- Практикоориентированность и стремление предложить уникальные идеи.

- С вашей точки зрения, представленные студентами-участниками проекты могут быть реализованы?

- Любой из них может быть реализован, но только при условии доработки проекта и уточнения моментов. Мысли и идеи студентов можно развивать, детализировать.

- Насколько важны подобные конкурсы для студенческой аудитории?

- У студентов есть инициатива, в современных условиях они хотят участвовать и работать, а значит, такие инициативы действительно важны: они могут подготовить их к более серьезным решениям, к практике реализации. В дальнейшем все будет зависеть в большей степени только от них.

 

Конкурс проводился в рамках реализации проекта «Креативные индустрии: создавая новое, сохраняем традиции», осуществляемого по итогам открытого конкурса на предоставление в 2021 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической направленности, с участием детей и молодежи в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».

Материал подготовлен пресс-службой ПсковГУ.

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