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Общество

Школу на улице Киселева в Пскове построят до конца 2022 года

Заключен контракт на строительство новой школы на 525 мест на улице Киселева в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской администрации, работы будут выполнены в рамках национального проекта «Образование» до 1 декабря 2022 года.

Перед возведением здания запланировано проведение инженерных изысканий, подготовка проектной и рабочей документации, а по окончании строительства - поставка и монтаж необходимого для эксплуатации объекта оборудование.

Здание новой школы будет 4-этажным (не считая подземного и технического этажей). Площадь застройки составит не менее 2,6 тыс. кв. м, а общая площадь - не менее 6,3 тыс. кв. м.

В здании будут помещения для начальной и основной школы с отдельными входами, гардеробами, учебными кабинетами и санузлами. В техническое задание также входит устройство медицинского блока, спортивного и актового залов, пищеблока, административно-офисной и библиотечно-информационной зон, охраны и вспомогательных помещений.

Пришкольная территория должна включать внутренний двор для отдыха, центральный школьный двор для торжественных мероприятий, легкоатлетические объекты, игровую площадку для начальной школы, а также образовательные пространства для занятий творчеством и изобразительным искусством, изучения правил дорожного движения.

Предусмотрена также рассмотрена возможность создания экологической тропы, плодовой зоны для выращивания полезных культур, озеленение, ограждение и освещение территории, обустройство хозяйственной зоны для загрузки пищеблока и парковки для родителей и преподавателей.

Глава администрации города Пскова Борис Елкин заметил, что новая школа на Завеличье позволит разгрузить соседние образовательные организации и сократить вторую смену. «Благодаря нацпроекту «Образование» мы получим еще одно современное учебное заведение, в котором будет приятно учиться и проводить время и детям, и родителям, а педагогам – совершенствовать свое мастерство и самореализовываться в соответствии с современными требованиями», - подчеркнул Борис Елкин.

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