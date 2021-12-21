Студенты ПсковГУ провели веселые старты для учеников Свято-Тихоновской православной гимназии

17:19, 20 декабря 2021, ПАИ

Студенты 1-го курса института гуманитарных наук и языковых коммуникаций провели весёлые старты в Свято-Тихоновской православной гимназии с детьми 6-8 классов. В команду волонтёров вошли: Карина Швец, Анастасия Гомзикова, Владлена Билетова, Евгений Опивалов, Владислав Скранда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

«Так как школа маленькая, детей было десять человек. Несмотря на маленький спортивный зал, детям очень понравилось, они все кричали нам «Спасибо» и хотели ещё. Дети из этой школы в первый раз участвовали в таком мероприятии», – рассказали участники проекта.

Мероприятие проводилось в рамках реализации проекта «Продвижение спортивного образа жизни среди молодого поколения благодаря спортивному волонтёрству».